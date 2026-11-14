Alkol yine akılalmaz bir olaya yol açtı! Gece yarısı ortalığı ateşe verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1,74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde paniğe yol açan dakikalar yaşandı. Olay, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. U.Y. (42), alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önüne gidip buradaki lastikleri ateşe verdi. Şüpheli, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonunda U.Y. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.