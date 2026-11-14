  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro! Rezaleti Batı ülkesi rapor etti: Vekalet savaşlarıyla 591 ton altın çaldılar! Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış! Antalya’daki zirveye renkli görüntüler damga vurdu! COP31 ilk haftayı rekorla tamamladı YP’de vekalet savaşı Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi AYM de cunta heveslisi teğmenlere geçit vermedi Genç beyinler Türkiye’nin radarında! ‘Beyin’ göçü yerine ‘beyin gücü’ Tesla’dan çok tartışılacak sıra dışı araba: Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan da gitmiyor Eski dostlar düşman oldu! 27 partiye davet gitti bakın kim çağırılmadı?
Yerel Alkol yine akılalmaz bir olaya yol açtı! Gece yarısı ortalığı ateşe verdi
Yerel

Alkol yine akılalmaz bir olaya yol açtı! Gece yarısı ortalığı ateşe verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1,74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde paniğe yol açan dakikalar yaşandı. Olay, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. U.Y. (42), alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önüne gidip buradaki lastikleri ateşe verdi. Şüpheli, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

 

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonunda U.Y. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi
Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yerel

Alevleri mahalleli fark etti! Ev yangında kullanılamaz hale geldi

Fatih’te park halindeki minibüs alev aldı, yangın 5 araca sıçradı
Fatih’te park halindeki minibüs alev aldı, yangın 5 araca sıçradı

Gündem

Fatih’te park halindeki minibüs alev aldı, yangın 5 araca sıçradı

Başakşehir’de yangın paniği! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Başakşehir’de yangın paniği! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Gündem

Başakşehir’de yangın paniği! Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yerel

Tokat’ta otomobil yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23