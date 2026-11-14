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Gündem Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden katil İsrail'e sert tepki
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Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden katil İsrail'e sert tepki

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Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden katil İsrail'e sert tepki

Terör rejimi İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve 6 kişinin şehit olduğu hain saldırının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülke ortak açıklama yayımladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı uluslararası tepkiye neden oldu. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 18 ülkenin dışişleri bakanları, saldırıyı kınayan ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik hava saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

 

Ortak açıklamada, İsrail'in ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım kısıtlamalarını kaldırması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, "İsrail taahhütlerini yerine getirmeli, insani yardım kısıtlaması kaldırılmalı" ifadelerine yer verildi.

İsrail'e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme çağrısı yapılırken, ABD ve Barış Kurulu'ndan da Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırmaları istendi.

 

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler, cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 1643 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 964 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

 

Aynı dönemde enkaz altından 850 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 695'e, yaralı sayısının ise 176 bin 93'e yükseldiği aktarıldı.

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Yorumlar

Abdullah

Ortak açıklama zaten israil'in en korktuğu şeydir. Yarın Gazze'den çekilir merak etmeyin. :D

Vay vay

Yine kınadık...sert tepki buymuş...
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