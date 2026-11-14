Asya ülkesi, Türkiye’de karar kıldı: Malakka Boğazı artık Atmaca’ya emanet!

TAHSİN HAN

Son yıllarda yerli ve milli imkanlarla devrim niteliğinde adımlar atarak küresel ölçekte oyun kurucu hale gelen Türk savunma sanayisi, yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle dünya ordularının gözdesi olmaya devam ediyor. Batılı tedarikçilerin siyasi engellemeleri ve teslimat krizleri karşısında güvenilir bir liman olarak öne çıkan ve ihracatta adeta talep patlaması yaşayan Türk savunma sanayisi, son olarak Güneydoğu Asya’nın stratejik ülkesi Malezya’dan dev bir tercih daha kazandı. South China Morning Post (SCMP) gazetesinin aktardığına göre Malezya, Norveç’in Naval Strike Missile (NSM) sistemine yönelik ihracat lisansını iptal etmesinin ardından donanmasının Kıyı Muharebe Gemileri (LCS) için yönünü Türkiye’ye çevirdi.

BAKAN: ATMACA’YI TERCİH ETTİK

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, üç farklı ülkeden gelen tekliflerin fiyat, teslimat takvimi ve peşin maliyetler açısından titizlikle incelendiğini ve Kuala Lumpur yönetiminin Türkiye’nin gururu Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemisavar füze sistemini tercih ettiğini duyurdu. Türkiye ile devletler arası tedarik görüşmelerine başlayacaklarını açıklayan Nordin, halihazırda Kıyı Görev Gemileri (LMS) için de Atmaca siparişi verdiklerini hatırlatarak, bu mevcut programa yapılacak eklemeyle teslimatların 2035 yerine 2029 yılına kadar erkene çekilebileceğini belirtti. Bu stratejik adımın yeni bir tedarik için öngörülen 171,4 milyon ila 220,4 milyon ABD doları tutarındaki harcamayı da önleyeceği, maliyetin yalnızca fırlatıcılar ve LCS filosuna entegrasyon giderleriyle sınırlı kalacağı ifade edildi.

MALAKKA BOĞAZI’NI KORUYACAK

250 kilometreden fazla menzile sahip, deniz yüzeyine yakın uçabilen, uydu navigasyonu ile radar güdümü kullanan ve elektronik karıştırmaya karşı üstün dayanıklılık gösteren Atmaca füzeleri, Malakka Boğazı’nın güvenliğinde de kritik rol üstlenecek.

Öte yandan Norveç’in şubatta askıya alıp nisanda kalıcı olarak iptal ettiği 129,8 milyon avroluk sözleşme bedelinin yüzde 95’ini peşin ödeyen Malezya, parasını geri almak için Norveçli Kongsberg firmasına karşı tahkim yoluna hazırlanırken, Türkiye ile tedarik sürecini bu anlaşmazlığın sonucunu beklemeden hızla yürüteceğini bildirdi. Savunma uzmanları ise Atmaca sisteminin LCS gemilerinin muharebe yönetim sistemi ve sensörleriyle tam entegrasyonunun yanı sıra anlaşmada teknoloji transferi, yerel sanayi katılımı ve uzun vadeli bakım düzenlemelerinin yer almasının önemine işaret etti.