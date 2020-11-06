Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan gerçekleştirdi.
Kura sırasında konuşan Erdem, 2022 Dünya Bedensel Engelliler Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi.
Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.
Kupanın 4. turunda, kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Kupada 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Uşakspor
İstanbulspor-Tarsus İdman Yurdu
Göztepe-Kırklarelispor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK-Serik Belediyespor
Ankaraspor-Muğlaspor
Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
İttifak Holding Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü
Altınordu-Çorum Futbol Kulübü
Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor
Adanaspor-Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor
Yukatel Denizlispor-Turgutluspor
Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
Giresunspor-Niğde Anadolu FK
Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor