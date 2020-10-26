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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:37:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3'üncü tur tek eleme tarzı maç programına göre düzenlenecek maç şöyle:

3 Kasım Salı:

13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdaresi (Tuzla Belediyesi)

15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Altay-Karatay Kaplıcası 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

4 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hospital Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçesi)

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi İl)

13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

5 Kasım Perşembe:

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum)

13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçesi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçesi)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Devrek Mahallesi)

13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Galibiyet)

13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK-Eyüpspor (Çorum İli)

13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer-Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 İstanbulspor-Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

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