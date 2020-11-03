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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü

Kupa maçları hangi kanalda? |Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı başlıyor. Futbolseverler Türkiye Kupası maçlarının takvimini, hangi maçın saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | Türkiye Kupası maç programı | Bugün maç var mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:28:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü

Türkiye Kupası fikstürü | Türkiye Kupası 3. tur maçları 3 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçların galipleri isimlerini 4. tura yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü

2 Kasım Salı

13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor

13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare

15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor

15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor

4 Kasım Çarşamba

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor

13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor

13.00 Ankaraspor-Pazarspor

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor

15.30 Altınordu-Fethiyespor

15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor

15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor

20.30 Bursaspor-Karşıyaka

5 Kasım Perşembe

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor 

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK

13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor

13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor

13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu

13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor

13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor

13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

13.00 Çorum FK-Eyüpspor

13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler

13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK

13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor

13.00 Sarıyer-Turgutluspor

13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor

13.00 Pendikspor-Düzcespor

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor

15.30 İstanbulspor-Elazığspor

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor

15.30 Eskişehirspor-Cizrespor

15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor

18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor

20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor

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