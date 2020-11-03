Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü
Kupa maçları hangi kanalda? |Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı başlıyor. Futbolseverler Türkiye Kupası maçlarının takvimini, hangi maçın saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? | Türkiye Kupası maç programı | Bugün maç var mı?
Türkiye Kupası fikstürü | Türkiye Kupası 3. tur maçları 3 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçların galipleri isimlerini 4. tura yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor’dan naklen yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç fikstürü
2 Kasım Salı
13.00 Balıkesirspor-Esenler Erokspor
13.00 Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare
15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor
15.30 Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
20.30 MKE Ankaragücü-Kocaelispor
4 Kasım Çarşamba
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor
13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor
13.00 Ankaraspor-Pazarspor
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor
15.30 Altınordu-Fethiyespor
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor
20.30 Bursaspor-Karşıyaka
5 Kasım Perşembe
13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor
13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK
13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor
13.00 İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor
13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor
13.00 Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu
13.00 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor
13.00 Uşakspor-Şile Yıldızspor
13.00 Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
13.00 Çorum FK-Eyüpspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler
13.00 Ankara Demirspor-Mamak FK
13.00 Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor
13.00 Sarıyer-Turgutluspor
13.00 Vanspor FK-Sivas Belediyespor
13.00 Pendikspor-Düzcespor
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor
15.30 İstanbulspor-Elazığspor
15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor
15.30 Eskişehirspor-Cizrespor
15.30 Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor
18.00 Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor
20.30 Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor