  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Kupada 5 eleme turu, 3 de final etabı eşleşmelerinin tamamı tek maç üzerinden oynanacak - A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına düşen ve maça çıkamayan takımlar hükmen mağlup sayılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:39:47 -
Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonundaki tüm eşleşmeler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.


- Koronavirüs düzenlemesi


Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düzenlemesi yapıldı.

Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz." hükmü uygulanmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına görüntülü olarak bağlanan sanatçı Azerin, programda kendisi için yazılan alt ya..
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı
Gündem

Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı

Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan'ın Rusya ile yapmış olduğu askeri..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay