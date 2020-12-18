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Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "(Galatasaray ile eşleşmeleriyle ilgili) Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:26:23 -
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada Galatasaray ile eşleştiklerini anımsattı.

Son 16 turunda kolay rakibin olmadığını belirten Çelikel, "Finale kadar çıkmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeye çalışacağız, hayırlısı olsun." diye konuştu.

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