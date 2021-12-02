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Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları ne zaman oynanacak?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının programını duyurdu. Buna göre, Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık’ta yapılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maçlarında hangi takım oynayacak? İşte ZTK 5. tur maçlarının programı...

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:24:00 - 2021-12-02 11:25:41
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının tarihi ve programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte ZTK 5. tur maçlarının programı... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

2021 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçına hangi takım katılacak?

Beşinci turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

2021 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları ne zaman oynanacak?

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

 

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