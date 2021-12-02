Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının tarihi ve programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte ZTK 5. tur maçlarının programı... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

2021 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçına hangi takım katılacak?

Beşinci turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

2021 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları ne zaman oynanacak?

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.