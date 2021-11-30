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Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları ne zaman?

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur heyecanı 30 Kasım Salı günü başladı. 4.tur 2 Aralık Perşembe akşamı tamamlanacak ve ardından 5.tur kuraları çekilecek? Peki, Türkiye Kupası bir üst tur maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:27:00 -
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur heyecanı 2 Aralık Perşembe akşamı sona erecek. Futbolseverler 5.tur maçlarının ne zaman ayın kaçında oynanacağını araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 11.30'da başlayacak. Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak 5. eleme turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

 

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları

Spor

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları

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