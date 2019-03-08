Ziraat teknikeri topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul yetiştirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul üretimi gerçekleştiren Ziraat Teknikeri Abdulsamet Talaz, idealinin profesyonel bir sera sistemi kurarak üretim yapmak olduğunu söyledi.

Bir yıl önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümünden mezun olan Abdulsamet Talaz, Bafra Ovası’nda ve kırsal kesimlerinde bu yöntemin uygulanabileceğini göstermek adına yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kuşçular Mahallesi’nde deneme amaçlı yaptığı ve kısıtlı imkanlarla kurduğu küçük serasında topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul üretimi gerçekleştirdi.

Üretim hakkında bilgi veren Talaz, “Çalışmaya başlamamın sebebi araştırmayı çok sevmem ve okuduğum alanda Baframıza nasıl faydalı olurum düşüncesidir. Sıfır bilgi ile yola çıkıp üretimin her aşamasını sürekli araştırarak makaleler okuyarak ve bu iş ile ilgilenenlerin kişisel tecrübelerinden faydalanarak çalışmayı yürüttüm. Kendim köyde yetişen küçük çiftçilik ile uğraşan bir ailenin evladıyım. Ürettiğimiz ürünler belli maddi olarak çok fazla bir kazanımda olmuyor. Gübre, zirai ilaç ve mazot pahalı bu durum ürettiğimiz ürünün maliyetini oldukça arttırmaktadır. Kurulacak bu sera sistemi ile gübre, zirai ilaç ve mazot ihtiyacı çok aza inecek, hatta profesyonel bir sera tesisinde üretim yapıldığında zirai ilaç kullanımı da en aza indirgenecektir. Bu yöntem ile kaliteli ürünler üreterek hem ulusal hem de uluslararası pazarda ürünlerimizi pazarlayabileceğiz. Yapılan çalışmanın sonucunda; Bafra Ovası’nda topraksız tarım uygulaması ile domates üretiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiği, dikimi gerçekleştirilen domates bitkisinin ilk çiçek oluşumunun dikimden itibaren 20’nci günde görüldüğü, fide dikiminden itibaren 28’nci günde çiçeğin dökülüp meyve halini aldığı, 12’nci haftada mahsulü alarak çalışmamı başarı ile tamamladım. Bu çalışma ile Bafra Ovamızın hem düz arazilerinde hem de ovanın kayaç ve eğimli olan bölgelerinde geçimlerini genellikle tütün üretimi ile sağlayanların, kurulacak bu sera sistemi ile kendilerine ek gelir getireceği düşünmekteyim. Yeni mezun bir tekniker olarak en büyük hayalim topraksız tarım yöntemini profesyonel bir sera sistemi kurarak üretim yapmaktır. Kendi imkanlarım ile bu sistemi kurmak benim için zor. Devlet destekli projelerden faydalanarak kendime sera ortamı oluşturmak istiyorum fakat ön lisans mezunları için çok fazla destek yok genel de lisans mezunlarına yönelik projeler oluyor.Üretmek çok güzel bir duygu ve insan sevdiği işi yaparsa mutlu olur” dedi.