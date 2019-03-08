0553 313 94 23

Ziraat teknikeri topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul yetiştirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul üretimi gerçekleştiren Ziraat Teknikeri Abdulsamet Talaz, idealinin profesyonel bir sera sistemi kurarak üretim yapmak olduğunu söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:57
Ziraat teknikeri topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul yetiştirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul üretimi gerçekleştiren Ziraat Teknikeri Abdulsamet Talaz, idealinin profesyonel bir sera sistemi kurarak üretim yapmak olduğunu söyledi.


Bir yıl önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümünden mezun olan Abdulsamet Talaz, Bafra Ovası’nda ve kırsal kesimlerinde bu yöntemin uygulanabileceğini göstermek adına yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kuşçular Mahallesi’nde deneme amaçlı yaptığı ve kısıtlı imkanlarla kurduğu küçük serasında topraksız tarım uygulaması ile domates ve marul üretimi gerçekleştirdi.


Üretim hakkında bilgi veren Talaz, “Çalışmaya başlamamın sebebi araştırmayı çok sevmem ve okuduğum alanda Baframıza nasıl faydalı olurum düşüncesidir. Sıfır bilgi ile yola çıkıp üretimin her aşamasını sürekli araştırarak makaleler okuyarak ve bu iş ile ilgilenenlerin kişisel tecrübelerinden faydalanarak çalışmayı yürüttüm. Kendim köyde yetişen küçük çiftçilik ile uğraşan bir ailenin evladıyım. Ürettiğimiz ürünler belli maddi olarak çok fazla bir kazanımda olmuyor. Gübre, zirai ilaç ve mazot pahalı bu durum ürettiğimiz ürünün maliyetini oldukça arttırmaktadır. Kurulacak bu sera sistemi ile gübre, zirai ilaç ve mazot ihtiyacı çok aza inecek, hatta profesyonel bir sera tesisinde üretim yapıldığında zirai ilaç kullanımı da en aza indirgenecektir. Bu yöntem ile kaliteli ürünler üreterek hem ulusal hem de uluslararası pazarda ürünlerimizi pazarlayabileceğiz. Yapılan çalışmanın sonucunda; Bafra Ovası’nda topraksız tarım uygulaması ile domates üretiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiği, dikimi gerçekleştirilen domates bitkisinin ilk çiçek oluşumunun dikimden itibaren 20’nci günde görüldüğü, fide dikiminden itibaren 28’nci günde çiçeğin dökülüp meyve halini aldığı, 12’nci haftada mahsulü alarak çalışmamı başarı ile tamamladım. Bu çalışma ile Bafra Ovamızın hem düz arazilerinde hem de ovanın kayaç ve eğimli olan bölgelerinde geçimlerini genellikle tütün üretimi ile sağlayanların, kurulacak bu sera sistemi ile kendilerine ek gelir getireceği düşünmekteyim. Yeni mezun bir tekniker olarak en büyük hayalim topraksız tarım yöntemini profesyonel bir sera sistemi kurarak üretim yapmaktır. Kendi imkanlarım ile bu sistemi kurmak benim için zor. Devlet destekli projelerden faydalanarak kendime sera ortamı oluşturmak istiyorum fakat ön lisans mezunları için çok fazla destek yok genel de lisans mezunlarına yönelik projeler oluyor.Üretmek çok güzel bir duygu ve insan sevdiği işi yaparsa mutlu olur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kız öğrencilere kadın girişimciliği semineri
    1. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    2. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    3. İstanbul'da korkutan patlama!
    4. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    5. Piyasa güne artı rezervle başladı
    6. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    7. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    8. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    9. Borsa, güne yatay başladı
    10. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    11. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    12. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    13. Esgin dümene geçti
    14. Ağız kanseri riskine dikkat
    15. Kabracabey’den milli takıma
    16. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    17. Kütahya’da öğrencilere yüzme eğitimi..
    18. Kafe çalışan uyuşturucu satmaktan..
    19. El Salvador'da kürtaj yasası mağdurları
    20. "İlk uzun metrajım" Fransızca film..
    21. Baydilli’den Şükriye nineye vefa..
    22. Oto yıkama dükkanında kız kardeşler..
    23. 80. dönem ÖGG sınav sonuçları son..
    24. Asya borsaları
    25. Başkan Sağır kadın esnafları ziyaret..
    26. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    27. Kütahya Belediyesi’nden helva ikramı
    28. Vali Köşger kimsesizlerin kimsesi..
    29. İncirliova’da TAMP tatbikatı..
    30. Kızıl şahin ve puhu kuşuna yardım eli
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!