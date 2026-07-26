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Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

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Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

Zincir market raflarında yer alan bir markanın ürününde tespit edilen Listeria bakterisi nedeniyle TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak ölümcül tehlike sözleri ile tehlikeye dikkat çekti. Listeria bakterisinin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini biliyor muydunuz?

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Foto - Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

Zincir marketten aldığı marka bir peynirde tespit edilen Listeria bakterisi nedeniyle bir vatandaşın hastaneye kaldırılması sonrası gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, Listeria bakterisinin ölümcül sonuçlara neden olabileceğini aktardı.

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Foto - Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte artan gıda kaynaklı enfeksiyon risklerini ve bu süreçte tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, Listeria bakterisinin sanılanın aksine son derece dayanıklı ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir patojen olduğuna dikkat çekti. Egedesonsöz'e konuşan Toprak, hijyen ve ısı kontrolü eksikliklerine vurgu yaparak "Listeria monocytogenes, diğer birçok bakteriden farklı olarak buzdolabı sıcaklıklarında bile çoğalabilen bir patojendir. Başlıca oluşum/bulaşma koşulları olarak; üretim ekipmanları, personel hijyeni ve ortam temizliğinin yetersizliği, ürün ısıl işlem görse bile sonrasında kontamine olabilme ihtimali, taşıma veya depolamada sıcaklık kontrolünün kaybı, çapraz bulaşma, uzun raf ömrü ve yanlış saklama koşulları örnek verilebilir" dedi.

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Foto - Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

Toprak, bakterinin sağlık üzerindeki tahribatını şöyle açıkladı: "Listeria bakterisi, Listeriosis adı verilen enfeksiyona neden olur. Sağlıklı bireylerde hafif seyredebilirken, hamilelerde düşük veya erken doğum, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde menenjit ve sepsis ile sonuçlanabilir. Ölüm oranı, diğer gıda kaynaklı enfeksiyonlara göre daha yüksektir." Tüketicilerin alması gereken önlemleri sıralayan Uğur Toprak, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle paylaştı:

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Foto - Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

"Soğuk zincir korunmalı. Peynir alışverişin en sonunda alınıp hemen buzdolabına konmalı. Ambalaj ve etiket kontrolü yapılmalı. Şişmiş, açılmış, son tüketim tarihi geçmiş ürünler alınmamalı. Çapraz bulaşma önlenmeli. Çiğ et ve süt ürünleri ayrı saklanmalı. Açılmış ürünleri bekletilmemeli. Özellikle yaz aylarında kısa sürede tüketilmeli. Hamileler ve yaşlılar çiğ sütten yapılmış ürünlerden kaçınmalı." Yaz mevsiminde reyonlardaki ve taşıma esnasındaki sıcaklık değişimlerinin gıda bozulmalarını hızlandırdığına değinen Toprak, alışveriş esnasında gözden kaçırılmaması gereken noktaları hatırlattı: "Ürünün bulunduğu dolap gerçekten soğutuyor mu? kontrol edilmeli. Kapaklar açık, dolap sıcaksa riskli bir durum var demektir. Peynir alışverişin en sonunda alınmalı. Eve dönüş süresi uzunsa soğuk taşıma çantası kullanılmalı. Güneş altında beklemiş ürünlerden alınmamalı. Ambalaj içinde su salma, renk değişimi varsa o peynir satın alınmamalı." Sadece görünüşe bakarak peynirin kalitesini anlamanın her zaman mümkün olmadığını, izlenebilirlik ve onay numaralarının hayati değer taşıdığını vurgulayan Uğur Toprak, kaliteli peynirin ayırt edici özelliklerini açıkladı. "Koku ve yapı doğal olmalı: Aşırı ekşi/keskin koku bozulma göstergesi sayılabilir. Renkte sararma, lekelenme risk işaretidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş İşletme Onay Numarası izlenebilirlik açısından önemlidir. Marka ve üretim bilgisi de net olmalı. Özellikle pazarlar başta olmak üzere, açıkta satılan, soğuk zincire uyulmadan satılan peynirler kesinlikle satın alınmamalı"

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