Zincir market raflarındaki o markada 'Listeria' uyarısı! Uzmanı ölümcül tehlike deyip uyarı yaptı, biliyor muydunuz?

"Soğuk zincir korunmalı. Peynir alışverişin en sonunda alınıp hemen buzdolabına konmalı. Ambalaj ve etiket kontrolü yapılmalı. Şişmiş, açılmış, son tüketim tarihi geçmiş ürünler alınmamalı. Çapraz bulaşma önlenmeli. Çiğ et ve süt ürünleri ayrı saklanmalı. Açılmış ürünleri bekletilmemeli. Özellikle yaz aylarında kısa sürede tüketilmeli. Hamileler ve yaşlılar çiğ sütten yapılmış ürünlerden kaçınmalı." Yaz mevsiminde reyonlardaki ve taşıma esnasındaki sıcaklık değişimlerinin gıda bozulmalarını hızlandırdığına değinen Toprak, alışveriş esnasında gözden kaçırılmaması gereken noktaları hatırlattı: "Ürünün bulunduğu dolap gerçekten soğutuyor mu? kontrol edilmeli. Kapaklar açık, dolap sıcaksa riskli bir durum var demektir. Peynir alışverişin en sonunda alınmalı. Eve dönüş süresi uzunsa soğuk taşıma çantası kullanılmalı. Güneş altında beklemiş ürünlerden alınmamalı. Ambalaj içinde su salma, renk değişimi varsa o peynir satın alınmamalı." Sadece görünüşe bakarak peynirin kalitesini anlamanın her zaman mümkün olmadığını, izlenebilirlik ve onay numaralarının hayati değer taşıdığını vurgulayan Uğur Toprak, kaliteli peynirin ayırt edici özelliklerini açıkladı. "Koku ve yapı doğal olmalı: Aşırı ekşi/keskin koku bozulma göstergesi sayılabilir. Renkte sararma, lekelenme risk işaretidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş İşletme Onay Numarası izlenebilirlik açısından önemlidir. Marka ve üretim bilgisi de net olmalı. Özellikle pazarlar başta olmak üzere, açıkta satılan, soğuk zincire uyulmadan satılan peynirler kesinlikle satın alınmamalı"