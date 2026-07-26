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Dünya Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf
Dünya

Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf

Yeniakit Publisher
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Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf

Haaretz gazetesi, katil Binyamin Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim saldırılarıyla değil, İsrail'in bu süreç nedeniyle karşı karşıya kalacağı ağır ekonomik maliyetle de değerlendirileceğini yazdı.

Haaretz gazetesi, katil Binyamin Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim saldırılarıyla değil, İsrail'in bu süreç nedeniyle karşı karşıya kalacağı ağır ekonomik maliyetle de değerlendirileceğini yazdı.

'7 EKİM'DEKİ AKSA TUFANI BİR YENİLGİ'

Haberde, "Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün (7 Ekim 2023) onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu" belirtildi.

Haaretz'in haberinde, "İsraillilerin, 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son 2 neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığı" ifade edildi.

 

'TARİH, NETANYAHU'YU ÜLKE TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞBAKANI OLARAK YAZACAK'

Savunma Bakanlığının benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının, uzun yıllar boyunca ekonomi ve yaşam standartları üzerinde olumsuz etkileri olacağı vurgulanan haberde, "Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak." ifadesi kullanıldı.

 

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, "Aksa Tufanı" ismini taşıyan bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda şu ana kadar 73 bin 317 kişi öldü, 173 bin 961 kişi yaralandı.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

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