Kayseri'de dev huzur operasyonu! 87 aranan şahıs yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde 725 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı "Şehit Murat Akpınar-10 Huzur-Asayiş" uygulamasında 22 bin 918 kişi ve 9 bin 368 araç sorgulandı. Operasyonda 87 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve hacizli araç ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasında 87 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu, ruhsatsız silah ve hacizli araçlar ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında "Şehit Murat Akpınar-10 Huzur-Asayiş" adı verilen eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.
725 polisin görev aldığı uygulama kapsamında kent genelindeki 55 farklı noktada denetimler yapıldı. Çalışmalarda 22 bin 918 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 9 bin 368 araç da denetlendi.
87 aranan şahıs yakalandı
Denetimler sırasında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 87 kişi yakalanırken, 28 yoklama kaçağı hakkında da işlem yapıldı.
Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda ayrıca;
- 3 ruhsatsız tabanca,
- 42 adet fişek,
- 2 kurusıkı tabanca,
- 2 ruhsatsız tüfek,
- 5 hacizli yakalamalı otomobil ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde yüzlerce ceza
Uygulama kapsamında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapan ve açık alanda alkol tüketen 45 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 762 araç sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden cezai işlem uygulanırken, 38 araç trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
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