Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu.
EN ÇOK OTOMOBİL KAYITLARA EKLENDİ İlk 6 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK GRİ TERCİH EDİLDİ Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.
İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA!
4) FIAT | 4 BİN 791 ARAÇ SATTI
3) VOLKSWAGEN | 4 BİN 908
2) HYUNDAI | 5 BİN 248
1) RENAULT | 15 BİN 136 / kaynak: haber7
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