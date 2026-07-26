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Otomotiv
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Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu.

#1
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

EN ÇOK OTOMOBİL KAYITLARA EKLENDİ İlk 6 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

EN ÇOK GRİ TERCİH EDİLDİ Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

#3
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA!

#4
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

4) FIAT | 4 BİN 791 ARAÇ SATTI

#5
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

3) VOLKSWAGEN | 4 BİN 908

#6
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

2) HYUNDAI | 5 BİN 248

#7
Foto - Türkiye seçimini yaptı: En çok tercih edilen araba markası belli oldu!

1) RENAULT | 15 BİN 136 / kaynak: haber7

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