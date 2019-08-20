Ziraat Odaları toplantısı Pazaryeri’nde yapıldı Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları aylık olağan toplantısını Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları aylık olağan toplantısını Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Pazaryeri Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen il koordinasyon toplantısında, başta Pazaryeri ve diğer ilçeler olmak üzere Ziraat Odalarının çalışmaları değerlendirildi. Pazaryeri’nde gerçekleşen toplantıya Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları katılırken, başkanlar sırasıyla Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven’i ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

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