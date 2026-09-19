  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kozinoğlu dosyasında bomba ayrıntı: 20 MİT görevlisi! Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi Ekrem’in erken seçim rüyası Soyup kaçma devri kapandı Silivri’deki 14 dakikalık karanlıkta ne oldu? Kozinoğlu dosyasına çarpıcı görüntüler girdi Rize’yi sağanak vurdu! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakılması temel şartımızdır! Sisam karşısında Mehmetçik heybeti! Bomba kulis bilgisi! 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçecek Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e peş peşe sorular: Siz de endişeleniyor musunuz?
Gündem Trump’tan Beyaz Saray’da medya depremi! CNN, MS NOW ve Politico’ya kapılar kapandı
Gündem

Trump’tan Beyaz Saray’da medya depremi! CNN, MS NOW ve Politico’ya kapılar kapandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan Beyaz Saray’da medya depremi! CNN, MS NOW ve Politico’ya kapılar kapandı

ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişimini “yalan haber” gerekçesiyle yasakladı. Trump’ın “derhal yürürlüğe girdiğini” duyurduğu kararın ardından CNN muhabiri Betsy Klein ile MS NOW muhabiri Akayla Gardner’ın basın kartları devre dışı bırakılarak Beyaz Saray yerleşkesine girişleri engellendi. Trump, başka medya kuruluşlarının da listeye eklenebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan medyasının bazı kuruluşları arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişiminin “derhal” yasaklandığını duyurdu.

Trump kararına söz konusu kuruluşların yıllardır yaptığını söylediği “yalan haberleri” gerekçe gösterdi. Başkan, medya kuruluşlarının ABD Başkanı, yönetimi ve ülke hakkında “kurgu ve yalan” haberler yayımlamaması gerektiğini ifade ederken, benzer kararların başka kuruluşları da kapsayabileceğinin sinyalini verdi.

Karar kâğıt üzerinde kalmadı

Trump'ın açıklamasının ardından kararın uygulanmaya başlandığı da ortaya çıktı. CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Betsy Klein, cumartesi sabahı yerleşkeye alınmadığını açıkladı.

Klein'ın aktardığına göre Gizli Servis görevlisi basın kartının devre dışı bırakıldığını bildirdi ve kartına el koydu. Klein, nedenini sorduğunda kendisine daha fazla bilgi verilmediğini söyledi.

MS NOW muhabirinin kartı da iptal edildi

Benzer bir durum MS NOW Beyaz Saray muhabiri Akayla Gardner'ın da başına geldi. Gardner, Beyaz Saray girişinde kartının çalışmadığını, görevlinin kartı teslim etmesini istediğini ve kararın kendi yetkisinin üzerinde olduğunu söylediğini canlı yayında anlattı.

MS NOW'a bağlı bir fotoğrafçının kartının da devre dışı bırakıldığı bildirildi. Böylece Trump'ın bir gün önce duyurduğu yasak fiilen uygulanmaya başladı.

Trump: Başkaları da katılacak

Trump, kararını açıklarken yalnızca bu üç kuruluşla yetinmeyebileceğini de belirtti. “Diğer yalan haber kuruluşları da onları takip edecek” mesajı veren Trump, Beyaz Saray basın erişimine yönelik yeni kararların gelebileceğinin işaretini verdi.

CNN ve MS NOW karara karşı çıktı

CNN ise kararın ABD Anayasası'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişikliği ihlal ettiğini belirterek Beyaz Saray yönetimine tepki gösterdi. Kanal, yönetimi haberleştirmeye devam edeceğini açıkladı.

MS NOW da gazetecilerinin arkasında olduğunu ve Birinci Değişiklik kapsamındaki haklarını savunmak için gerekli adımları atacağını bildirdi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de CNN, MS NOW ve Politico çalışanlarına destek açıklaması yaptı.

Trump’tan İran mesajı: Önemli bir karar vereceğim
Trump’tan İran mesajı: Önemli bir karar vereceğim

Dünya

Trump’tan İran mesajı: Önemli bir karar vereceğim

Trump sonunda dediğini yaptı! 'Grönland artık bizim'
Trump sonunda dediğini yaptı! 'Grönland artık bizim'

Dünya

Trump sonunda dediğini yaptı! 'Grönland artık bizim'

İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız
İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

Dünya

İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bizde de öyle...Sayın cumhurbaşkanının uçağında bir tane muhalif gazeteci yok. Hep aynı yüzler...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23