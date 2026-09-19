Trump’tan Beyaz Saray’da medya depremi! CNN, MS NOW ve Politico’ya kapılar kapandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan medyasının bazı kuruluşları arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişiminin “derhal” yasaklandığını duyurdu.

Trump kararına söz konusu kuruluşların yıllardır yaptığını söylediği “yalan haberleri” gerekçe gösterdi. Başkan, medya kuruluşlarının ABD Başkanı, yönetimi ve ülke hakkında “kurgu ve yalan” haberler yayımlamaması gerektiğini ifade ederken, benzer kararların başka kuruluşları da kapsayabileceğinin sinyalini verdi.

Karar kâğıt üzerinde kalmadı

Trump'ın açıklamasının ardından kararın uygulanmaya başlandığı da ortaya çıktı. CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Betsy Klein, cumartesi sabahı yerleşkeye alınmadığını açıkladı.

Klein'ın aktardığına göre Gizli Servis görevlisi basın kartının devre dışı bırakıldığını bildirdi ve kartına el koydu. Klein, nedenini sorduğunda kendisine daha fazla bilgi verilmediğini söyledi.

MS NOW muhabirinin kartı da iptal edildi

Benzer bir durum MS NOW Beyaz Saray muhabiri Akayla Gardner'ın da başına geldi. Gardner, Beyaz Saray girişinde kartının çalışmadığını, görevlinin kartı teslim etmesini istediğini ve kararın kendi yetkisinin üzerinde olduğunu söylediğini canlı yayında anlattı.

MS NOW'a bağlı bir fotoğrafçının kartının da devre dışı bırakıldığı bildirildi. Böylece Trump'ın bir gün önce duyurduğu yasak fiilen uygulanmaya başladı.

Trump: Başkaları da katılacak

Trump, kararını açıklarken yalnızca bu üç kuruluşla yetinmeyebileceğini de belirtti. “Diğer yalan haber kuruluşları da onları takip edecek” mesajı veren Trump, Beyaz Saray basın erişimine yönelik yeni kararların gelebileceğinin işaretini verdi.

CNN ve MS NOW karara karşı çıktı

CNN ise kararın ABD Anayasası'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişikliği ihlal ettiğini belirterek Beyaz Saray yönetimine tepki gösterdi. Kanal, yönetimi haberleştirmeye devam edeceğini açıkladı.

MS NOW da gazetecilerinin arkasında olduğunu ve Birinci Değişiklik kapsamındaki haklarını savunmak için gerekli adımları atacağını bildirdi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de CNN, MS NOW ve Politico çalışanlarına destek açıklaması yaptı.