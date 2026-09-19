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Dünya Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü
Dünya

Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye karşı çete kuran Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ortaklaşa düzenlediği MEDUSA-15 tatbikatı tam bir komediye ve rüsvalığa dönüştü! Mavi Vatan’a göz dikmeye çalışan acemiler ordusu Yunan askerleri, amfibi çıkarma botundan kıyıya adım atmak isterken dengelerini kaybederek ağır teçhizatlarıyla birlikte feci şekilde denize döküldü. Türk Donanması’nın 100 gemiyle gövde gösterisi yaptığı günlerde yaşanan panik ve liyakatsizlik anları saniye saniye kameralara yansırken, "Yunan yine denize döküldü" yorumları sosyal medyada fırtınalar kopardı. Çıkarma fiyaskosunun ve rezaletin tüm detayları haberimizde!

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ortaklığında gerçekleştirilen MEDUSA-15 tatbikatında dikkat çeken anlar yaşandı. Tatbikatın amfibi çıkarma safhasında sahile çıkmaya çalışan askerler, dengelerini kaybederek ağır teçhizatlarıyla birlikte denize düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ortaklığında gerçekleştirilen MEDUSA-15 askeri tatbikatının amfibi çıkarma safhası tam bir kaosa dönüştü.

YUNAN ORDUSUNDAN ÇIKARMA FİYASKOSU

Girit ve Doğu Akdeniz açıklarında düzenlenen tatbikatta, çıkarma botlarının sahile yanaşmasının ardından askerlerin kıyıya çıkışı sırasında beklenmedik anlar yaşandı.

SAHİLE ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DENİZE DÖKÜLDÜLER

Çıkarma botunun kapağının açılmasıyla kıyıya doğru ilerleyen askerlerden bazıları, dengelerini kaybederek suya düştü. Üzerlerinde hücum yelekleri ve çeşitli askeri teçhizat bulunan askerlerin peş peşe denize düşmesiyle çıkarma tam bir fiyaskoya dönüştü.

PANİK VE ACEMİLİK ANLARI KAMERADA

Tatbikat sırasında yaşanan panik ve acemilik anları, bölgede bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

 

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