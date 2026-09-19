Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’ye karşı çete kuran Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ortaklaşa düzenlediği MEDUSA-15 tatbikatı tam bir komediye ve rüsvalığa dönüştü! Mavi Vatan’a göz dikmeye çalışan acemiler ordusu Yunan askerleri, amfibi çıkarma botundan kıyıya adım atmak isterken dengelerini kaybederek ağır teçhizatlarıyla birlikte feci şekilde denize döküldü. Türk Donanması’nın 100 gemiyle gövde gösterisi yaptığı günlerde yaşanan panik ve liyakatsizlik anları saniye saniye kameralara yansırken, "Yunan yine denize döküldü" yorumları sosyal medyada fırtınalar kopardı. Çıkarma fiyaskosunun ve rezaletin tüm detayları haberimizde!