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Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi
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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi

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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi

Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

 

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

 

 

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Yorumlar

Vay vay

Konuşsunlar da kimler çökmüş 891 milyar liraya.

TUZ KOKAR MI KOKAR OLAN VATANDAŞA OLDU

Korkunç paralar konuşuluyor bu sosyal medyada atan tutan neler yazılıyordur, iyiki benim sosyal medyam yok. DEVLET BURDA VE GEREĞİNİ YAPACAKTIR. ÖZELLİKLE SPK İÇİN ADAMLARIN ELİNE KOZ GEÇTİ. İNŞALLAH REİSİMİZ BU İŞİ HAYIRLI BİR ŞEKİLDE BİTİRİR.
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