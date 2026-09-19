Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi
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Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.