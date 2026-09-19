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Gündem Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı kararı
Gündem

Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
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Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; SPK’nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

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Yorumlar

Vay vay

Bile bile batırdılar, birileri 891 milyar liraya çöktüler birileri..Temmuz ayında durum cimere yazıldığı halde spk hiçbir şey yapmamış..fonlardan 10 milyar dolar para yurt dışına kaçırılmış...

NİHAYET YANİ... BU İŞE BİLHASSA REİSİMİZ EL ATMALI

Şiş ve kebap yanabilir... hainler kefereler gavurlar kimler varsa, özellikle spk ve yeni arzlar incelenmeli, Allah korusun seçimlerde bile bu işi sulandırılmış halde önümüze getirirler
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