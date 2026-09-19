Yahudi lisesinde soykırım propagandası: Silah ve yağlı urganlı teşvik

TAHSİN HAN

Soykırımcı İsrail’in ırkçı ve faşist görüşleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve onun karanlık zihniyetini temsil eden Otzma Yehudit partisinin militanları, bir lisedeki temsili seçim etkinliğini nefret suçuna ve savaş propagandasına dönüştürdü. Filistin ve İslam düşmanlığı üzerinden oy toplamaya çalışan, Yahudi üstünlüğünü savunan ve açıkça soykırımcı bir dil kullanan Ben Gvir, bu kez de lise öğrencilerini ahlaksız politikalarına alet etti.

BR BAKAN NEFRET TOHUMLARI EKİYOR

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin İsrail’in Haaretz gazetesine dayandırarak aktardığı habere göre; Ramat Gan kentinde bulunan Blich Lisesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ve 11 ile 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı temsili seçim etkinliği tam anlamıyla bir kaos ve skandala sahne oldu. Ben Gvir’in radikal destekçileri, okul bahçesinde öğrencilere üzerinde Hebrew dilinde “Silahlar Hayat Kurtarır” yazan tabanca şeklinde metal anahtarlıklar dağıttı. Paylaşılan görüntülerde, aynı zamanda şişe açacağı olarak tasarlanan bu ölüm saçan materyallerin üzerinde Ben Gvir’in elinde silah tuttuğu resminin ve sırıtan yüzünün yer aldığı net bir şekilde görüldü. Bir bakanın çocukların zihnine şiddet ve cinayet tohumları ekmeye, okulu terör propagandasının merkezine çevirmeye yönelik alçakça girişimi, siyonist çevrelerce normal karşılanmaya çalışılsa da kamuoyunda büyük tepki topladı.

KARŞI ÇIKAN ÇOCUKLARA ŞİDDET

Saldırganlık ve nefreti bir siyaset tarzı haline getiren bu soykırımcı zihniyet, provokasyonun dozunu daha da artırarak öğrencilere idam ipi (yağlı urgan) şeklinde rozet ve anahtarlıklar da dağıtmaya çalıştı. Ancak bu kan donduran girişim, okul müdürünün son andaki müdahalesiyle engellenebildi. Yaşanan bu rezalet, Ben Gvir ve destekçilerinin şiddet fetişizminin ve Filistin halkına yönelik yok etme arzusunun ne kadar korkunç ve hastalıklı bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. MEE’nin aktardığı ayrıntılara göre, okulda konuşma yapan muhalif siyasetçilere Gvir destekçileri küfürler edip, fiziki tacizde bulundu. Rezalete karşı olan bazı öğrenciler de fiziksel şiddet gördü.

FİLİSTİNLİLERE ŞİDDET MEŞRULAŞTIRIYOR

Irkçı Ben Gvir’in Filistinlilere yönelik şiddeti meşrulaştıran politikalarını “silah reformu” ve “yenilikçi fikirler” adı altında aklamaya çalışan Otzma Yehudit Partisi ise bu skandal eylemi savunmaktan geri durmadı. Parti yönetimi, “Bakan Ben Gvir’in silah reformunun önemini özel fikirlerle genç nesillere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı. Oysa bu eylem, Ben Gvir’in işgal altındaki Batı Yaka’da yasa dışı yerleşimcileri silahlandırarak Filistinlilerin kanını dökmeyi meşrulaştıran ve terörü körükleyen politikalarının okullara kadar sızan bir başka tezahürü olarak dikkat çekti.

Filistinli esirler için idam cezasını savunan ve işgal politikalarını derinleştiren Ben Gvir, bu skandalla kendi siyasi geleceğini çocukların beynini yıkayarak ve şiddet kültürünü yayarak inşa etmeye çalıştığını bir defa daha dünyaya gösterdi. Fanatik seçmenleri konsolide etmek amacıyla düzenlenen bu organizasyonlar, siyonist yönetimin çocukları seçim propagandası adı altında zehirlemekten çekinmediğini açıkça kanıtladı.