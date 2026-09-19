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Dünya İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız
Dünya

İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

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İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız

BM 81. Genel Kurulu için New York’a gitmeye hazırlanan terör devleti İsrail’in başı eli kanlı katil Binyamin Netanyahu, Washington hattında tarihi bir tokat yedi! İsrail basınına yansıyan ve ABD’li yetkililere dayandırılan şok iddialara göre; küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun diplomasisi bahane edilerek bebek katili Netanyahu ile ikili görüşme yapmasının imkansız olduğu bildirildi. Savaş suçlusu ilan edildiği için protesto korkusuyla New York yerine New Jersey’e kaçak gibi ineceği konuşulan katil Netanyahu’nun, Trump’tan yediği vetoyla hedefini Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Elon Musk ile temaslara çevirdiği öğrenildi.

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump'ın programının yoğunluğu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında terör devleti İsrail’in Başbakanı eli kanlı katil Binyamin Netanyahu ile görüşme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, terör devleti İsrail’in Başbakanı eli kanlı katil Netanyahu'nun gelecek hafta New York'taki BM 81. Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanan liderler arasında yer almadığını söyledi.

Bebek katili Netanyahu ile Trump'ın takviminin bir ikili görüşme için ayarlanmasının pek mümkün görünmediğini belirten ABD'li yetkili, Trump’ın salı günü İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle bir araya geldikten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Washington'a döneceğini aktardı.

Ayrıca haberde, perşembe günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan Netanyahu'nun sadece bir günlüğüne New York'ta kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Terör devleti İsrail Başbakanlık Ofisi'nin The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun ABD programının henüz kesinleşmediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise katil Netanyahu’nun gelecek hafta BM Genel Kurulu için New York'a geçmeden önce Teksas'ı ziyaret etmesi ve muhtemelen Elon Musk ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesi, Trump'la görüşme ihtimali epey düşük görünen Netanyahu'nun New York'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğini bildirmişti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için yapacağı ABD seyahatinde uçağının belediye başkanlığını Zohran Mamdani'nin yaptığı New York'a değil, New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceği aktarılmıştı.

İsrail basınına konuşan ABD'li kaynaklar, söz konusu değişikliğin New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." sözleriyle veya olası bir provokasyonla ilgili olduğu iddialarını reddetmişti.

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Kaktus Sydney

Perde arkasinda gorusup seytani planlarina devam ederler; aklimizla alay etmesinler!
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