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Gündem Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı
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Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, uyuşturucu kullanmadığını ve temin etmediğini belirterek, bu amaçla herhangi bir kişiye para göndermediğini söyledi. İynemli, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini de “Suç işlemedim” sözleriyle açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin verdiği ifade ortaya çıktı.

İynemli, kendisine yöneltilen uyuşturucu kullanımı, temini ve para transferine ilişkin soruları reddetti.

Ünlü oyuncu ifadesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım” dedi.

“Evde, yatta veya teknede parti düzenlemedim”

İynemli, evinde ya da deniz araçlarında uyuşturucu kullanılan herhangi bir organizasyon düzenlemediğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim.”

Uyuşturucu kullanılan parti, festival, bar, kafe, konser veya benzeri organizasyonlarda bulunmadığını söyleyen İynemli, gittiği eğlence mekanlarında da uyuşturucu madde kullanmadığını kaydetti.

“Arkadaşlarıma uyuşturucu ikram etmedim”

İynemli, çevresindeki kişilere uyuşturucu madde temin ettiği veya ikram ettiği yönündeki suçlamaları da reddetti.

İfadesinde, “Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım” dedi.

Etkin pişmanlık sorusuna dikkat çeken cevap

İynemli’nin ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri ise etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin sözleri oldu.

İynemli, herhangi bir suç işlemediğini belirterek:

“Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”

ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında İynemli hakkındaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği savcılığın yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşecek.

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