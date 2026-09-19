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Spor Galatasaraylı oyuncudan sürpriz karar: 27 yaşında milli takıma veda ediyor
Spor

Galatasaraylı oyuncudan sürpriz karar: 27 yaşında milli takıma veda ediyor

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Galatasaraylı oyuncudan sürpriz karar: 27 yaşında milli takıma veda ediyor

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs’un, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmamasının ardından Senegal Milli Takımı kariyerini sonlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs hakkında Senegal basınından dikkat çeken bir haber geldi.

 

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYİNCE KARAR ALDI İDDİASI

Senegal'den 2stv'nin haberine göre Ismail Jakobs, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edilmemesinin ardından milli takım kariyeriyle ilgili karar aldı. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Senegal Milli Takımı'nı bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 33 karşılaşmada görev aldı. Sol bek oyuncusu bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, 2 asistlik katkı sağladı.

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