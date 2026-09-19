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Dünya Suriye’de patlama: 11 asker hayatını kaybetti
Dünya

Suriye’de patlama: 11 asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Suriye’de patlama: 11 asker hayatını kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı, Deyrizor ilinde orduya ait bir noktada dün meydana gelen patlamada 11 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Patlamanın Ayyaş çöl bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana geldiği öğrenildi.

Savunma Bakanlığından resmi haber ajansı SANA'ya yapılan yazılı açıklamada, dün Deyrizor'un batısındaki Ayyaş bölgesinde bulunan bir askeri noktada meydana gelen patlamada 11 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Patlamada ölen askerler için Deyrizor Ulusal Hastanesi'nde resmi tören düzenlendiği ifade edildi.

Törene askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile çok sayıda kişinin katıldığı, cenazelerin törenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlık, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktarırken patlamanın bakanlığa ait bir mühimmat deposunda yaşandığı öğrenildi.

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