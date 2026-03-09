  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran'dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın
Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın

İletişim Başkanı Duran'dan Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Vatandaşların resmi kurumların yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurum ve birimlerin görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

