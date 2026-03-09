Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda BAE sınırında yer alan Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 9 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini ve İHA’ların tamamının imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 9 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı açıklamasında, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.