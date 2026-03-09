  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan petrol fiyatı açıklaması! "Küçük bir bedel" Şarapnel parçaları sıçradı! Foz petrol bölgesinde yangın! İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü İran'da dini liderliğe Mücteba Hamaney seçildi Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor İran'dan dikkat çeken açıklama! "Bu artık altyapı savaşı" Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü!
Dünya Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik
Dünya

Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda BAE sınırında yer alan Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 9 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini ve İHA’ların tamamının imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 9 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu
Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu

Dünya

Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ları vurdu

Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!
Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!

Gündem

Körfez Hattında Hareketli Saatler: Suudi Arabistan'a İHA Yağmuru!

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

Dünya

Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü

ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!
ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!

Dünya

ABD’den Suudi Arabistan kararı: Büyükelçilik personeline "Ülkeyi terk edin" talimatı!

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı
Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

Gündem

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23