SON DAKİKA
Yaşam Şaka değil gerçek! 309 bin TL ceza sonrası çatıya çıktı
Yaşam

Şaka değil gerçek! 309 bin TL ceza sonrası çatıya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zonguldak Çaycuma'da jandarmanın kontrol noktasından kaçan sürücüye 309 bin TL ceza kesildi. Aracı trafikten men edilen genç, ardından bir inşaatın dördüncü katına çıkarak ekipleri alarma geçirdi.

Şaka değil, gerçek… Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aracı bağlanan bir sürücü soluğu inşaatın tepesinde aldı.

 

‘Dur’ ihtarına uymadı

Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesindeki uygulama noktasında jandarmanın "dur" ihtarına uymayan T.T. (24), tehlikeli şerit değiştirerek kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücüye; tehlikeli araç kullanmak, ikaza uymamak ve yetersiz sürücü belgesi suçlarından toplam 309 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

 

Ekipleri aşağıya çekmeye çalıştı

Bu esnada T.T., çevredeki dört katlı bir inşaatın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye jandarma ekipleri sevk edildi. İkna çalışmaları sırasında ekiplere zorluk çıkaran T.T., kendisini kurtarmak isteyen ekipleri aşağı çekmeye çalıştı.

 

Ekiplerin uzun ve titiz çabaları sonucu T.T., güvenli bir şekilde indirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

