Yatırımcı ters köşe oldu! Altın ve gümüşte büyük kayıp

BRENT PETROL RUSYA UKRAYNA SAVAŞI’NDAKİ SEVİYELERİ GÖRDÜ Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 27 Şubat'tan (kapanış fiyatı itibarıyla) bu yana yüzde 56,6 artarak 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Analistler, Brent petrolün en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde gördüğüne dikkati çekti. Brent petrol geçen hafta yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak Kovid-19'un başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da bu dönemde yüzde 18,3 artışla 3,4 dolara çıktı. Orta Doğu'da gerilimin tırmanması küresel gaz piyasasını sarstı. Katar'ın üretimi durdurması dünya LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini raftan indirdi. Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik sorunlar tahıl grubunda arz endişelerine neden oldu 27 Şubat'tan (kapanış fiyatı itibarıyla) bu yana Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kile başına fiyatı yüzde 8,5 artışla 6,4175 dolara kadar çıkarak Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi, soya fasulyesinin kile başına fiyatı yüzde 5,4 primle 12,3 dolara yükselerek Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu dönemde mısırın kile başına fiyatı da yüzde 6,1 artışla 4,8 dolara çıktı. Analistler, soya ve mısırın biyoyakım ham maddesi olduğunu belirterek, petrol fiyatları yükselince biyoyakım talebinin de arttığını ve bunun da soya fasulyesi ve mısırı yukarı çektiğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş buğday fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Orta Doğu'daki tahıl ithalatçıları Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından dolayı lojistik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu da tahıl grubunda arz endişelerini öne çıkardı.