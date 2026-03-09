Yatırımcı ters köşe oldu! Altın ve gümüşte büyük kayıp

Bu dönemde, alüminyumun libresi yüzde 12,7 artışla 1,6 dolara çıkarken, bakırın libresi yüzde 6,8 düşüşle 5,6 dolara indi. Orta Doğu'daki gerilim alüminyum arzını da tehlikeye atıyor. Katar ve Bahreyn'de alüminyum üreticileri üretimi durdururken, Orta Doğu'nun küresel alüminyumun üretiminin yüzde 9 civarını karşılaması nedeniyle bu yıl küresel alüminyum açığının artacağı tahmin ediliyor. Enerji fiyatlarındaki sıçramanın doların güçlenmesini hızlandırması bakır fiyatlarını baskılarken, jeopolitik risklerden dolayı küresel ekonomik aktivitenin zarar göreceğine yönelik öngörüler de bakır talebinin azalmasına neden oldu. DEĞERLİ METALLER SERT DÜŞTÜ 27 Şubat'tan (kapanış fiyatı itibarıyla) bu yana ons bazında fiyatlar altında yüzde 3,2 azalışla 5 bin 97 dolara, gümüşte yüzde 11 düşüşle 83,5 dolara, platinde yüzde 10,7 kayıpla 2 bin 113 dolara, paladyumda yüzde 11,7 azalışla 1.580 dolara indi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında petrol fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist baskıları artırmasıyla doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi altın ve endüstriyel alanda kullanılan gümüş, platin ve paladyumda sert düşüşlere neden oldu. Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.