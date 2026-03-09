Kocaeli’ndeki Mekke’ye ziyaretçi akını

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle Şekerpınar Mahallesi’nde inşası devam eden Çayırova Mekke Film Platosu, Ramazan ayında gözde ziyaret noktalarından biri oldu. Sadece Çayırovalıların değil, çevre ilçe ve illerden de binlerce ziyaretçinin akın ettiği Çayırova Mekke Film Platosu, "İslamiyet’in doğuşu; Sancı" filminin çekimlerinden önce, meraklılarını ağırladı.

Özellikle geçtiğimiz hafta sonunda binlerce vatandaşın ziyaret ettiği alanla ilgili açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çeken Çayırova Mekke Film Platosu, projemizin ne kadar doğru ve yerinde çalışma olduğunu gösterdi ve bizleri mutlu etti" dedi.

HENÜZ TAMAMLANMADI

Vatandaşlarla birlikte platoyu gezen Çiftçi, şunları söyledi: "Burada İslamiyet’in doğuşunu ve milli-manevi değerlerimizi anlatacak filmler çekilecek. Hayalimizdeki projeyi, hayırsever bir yatırımcımız ve film yapımcımızla birlikte Çayırova’da hayata geçiriyoruz."

"Şehri güzelleştirmeye devam edeceğiz. Alan henüz tamamlanmadı. Bitiminde güzel bir film çekilecek. Çok uzun yıllar burada kalacak ve bulunduğumuz alanda daha güzel çalışmaları da hayata geçireceğiz. Bizim sevdamız Çayırova. Şehri sevince, daha güzel işler yapmaya devam ediyoruz."