Gündem

Bu nasıl mizah anlayışı? Bir şehri ayağa kaldıran hakaret gibi sözler

Mizah kalkanının arkasına saklanıp önüne gelen herkese hakaret ve küfür eden ve bu sayede -inanılması güç ama- geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya isimli sözde komedyen, bu kez Batmanlıları ayağa kaldırdı.

Hasan Can Kaya isimli sözde komedyen, Batmanlı kadınların "güzel olamayacağı" imasıyla büyük tepki çekti. Güzelliği "Batılı olmaya indirgeyen" Hasan Can Kaya ile Batmanlı bir seyirci arasındaki diyalog büyük infiale neden oldu.

Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

 

Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı dönsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki var. Videoyu paylaşanlar Hasan Can Kaya'nın ırkçılık yaptığını belirterek "Koca bir şehir olan Batman'a ve Batmanlılara hakaret ediyor" notunu düştü.

