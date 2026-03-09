  • İSTANBUL
Galatasaray'ın karşısına Aston Villa çıktı: İşler karıştı
Emrah Savcı

Galatasaray'ın karşısına Aston Villa çıktı: İşler karıştı

Galatasaray, Borussia Dortmund'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Julian Brandt'la ilgileniyordu. Ancak devreye Premier Lig ekibi Aston Villa girdi.

Galatasaray, Mertens sonrasında 10 numara bölgesinde sorun yaşıyor... Esas yerleri olmamasına rağmen farklı isimler bu mevkide forma giydi. Sarı-Kırmızılılar bu sebeple yaz döneminde kadrosuna kaliteli bir 10 numara katmak istiyor. Listedeki isimlerden biri de Borussia Dortmundlu Julian Brandt olarak gözüküyordu.

29 yaşındaki Alman futbolcuyla çeşitli görüşmeler yapılmıştı. Fakat devreye son olarak Premier Lig temsilcisi Aston Villa girdi. Onlar da tıpkı Galatasaray gibi oyuncu cephesiyle anlaşıp, bedelsiz olarak imza attırmayı hedefliyor. İlk temaslar da kuruldu...

Julian Brandt ve Borussia Dortmund arasındaki ipler tamamen koptu. 1.85 boyundaki futbolcu kesin olarak ayrılacak. Galatasaray'ın şartları zorlayacağı belirtildi. Ancak Premier Lig artısıyla birlikte Aston Villa'nın, Aslan'a ciddi şekilde sorun çıkarması bekleniyor.

