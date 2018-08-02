Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr

Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25 artışla 14.6 milyar TL’ye ulaşırken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, 2018 yılının 2. çeyreğini 151.3 milyon TL net kâr ile tamamladı. Özdemir, Ziraat Katılım’ın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.