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Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıkladı. Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2017 yılı sonuna göre yüzde 29 artışla 18.4 milyar TL’yi aşarken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre yüzde 34 artış ile 13.4 milyar TL oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:55
Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr

Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 25 artışla 14.6 milyar TL’ye ulaşırken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 23.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Katılım, 2018 yılının 2. çeyreğini 151.3 milyon TL net kâr ile tamamladı. Özdemir, Ziraat Katılım’ın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:55
  1. ziraat katılım bankası

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