Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı 7 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yürütülen adli soruşturma kapsamında ifadeleri alınan ve aralarında iş insanı Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında sevk kararı çıkarıldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildikleri öğrenildi.
Ayrıntılar birazdan...