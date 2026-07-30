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Gündem Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama
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Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama

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Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişiye tutuklama

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı 7 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında ifadeleri alınan ve aralarında iş insanı Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında sevk kararı çıkarıldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildikleri öğrenildi.

Ayrıntılar birazdan...

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