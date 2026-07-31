Talha Köse: Yapay zeka küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, gelecekte küresel rekabetin yapay zeka, gelişmiş çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik teknolojiler etrafında şekilleneceğini söyledi. Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurgulayan Köse, Türkiye'nin stratejik sürprizlerle karşılaşmaması ve yeni fırsatları değerlendirebilmesi için bu dönüşümün aktif paydaşlarından biri olması gerektiğini belirtti. Köse, raporun yapay zeka ve teknopolitik düzen tartışmalarında öne çıkan yaklaşımları ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye açısından doğurabileceği fırsat ve riskleri değerlendirmeyi amaçladığını aktardı.