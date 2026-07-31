Talha Köse: Yapay zeka küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor

TEKNOPOLİTİK REKABETTE TÜRKİYE VURGUSU Raporda, yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler alanında yaşanan dönüşümün, geçmişte nükleer enerji ve ileri teknolojiler alanında yaşanan stratejik dönüşüme benzer ölçekte yeni bir kırılma oluşturduğuna da işaret edildi. Türkiye'nin bu yeni dönemde gerekli teknolojik altyapıyı ve kurumsal kapasiteyi hızla güçlendirmesi, eksik kaldığı alanlarda ise doğru ve stratejik işbirliklerini hayata geçirmesi gerektiği belirtilen raporda, özellikle savunma ve istihbarat alanlarında yapay zeka teknolojilerinin oluşturacağı fırsat ve risklerin yakından takip edilmesinin, stratejik sürprizlerin önüne geçilmesi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi. Raporda, Türkiye için sürdürülebilir bir teknopolitik konumun ancak stratejik kapasite, güvenli tasarım ve toplumsal meşruiyeti aynı kurumsal anlayış içerisinde buluşturan bir sentezle mümkün olacağı vurgulandı. Böyle bir yaklaşımın Türkiye'yi yapay zeka alanında yalnızca teknolojiyi kullanan ve uygulayan bir ülke olmaktan çıkararak, kendi doktrinini ve yönetişim modelini geliştiren etkin bir aktöre dönüştürebileceği ifade edildi.