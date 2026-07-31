Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru

CHP’den ayrılan Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti’nin en büyük destekçisinin FETÖ terör örgütü yandaşları olduğu kısa zamanda yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

GÜVEN VE TOROS İLK İŞARETLERİ VERMİŞLERDİ

İlk çarpıcı açıklamayı yapan Almanya’da firari olarak Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerini sürdüren Cevheri Güven oldu. Güven, Özgür Özel’e hitaben CHP’nin siyasi hayatını tamamladığını ve artık gündemden çıkarılması gerektiğini söyledi. Güven’in ardından YP’ye destek mesajı veren firari FETÖ’cü Tarık Toros da, “Her şey planlandığı gibi yürüyor. Ana muhalefet olduk” diyerek YP ile FETÖ’nün ne kadar içli dışlı olduğunu ortaya koydu.

Gazetemiz Yeni Akit, FETÖ'cülerin Yeni Parti'ye verdiği desteği vurguladığı haberinde, "FETÖ'de Yeni Parti sevinci" ifadesini kullandı ve örgüt üyelerinin Özgür Özel ile saz arkadaşlarına verdiği desteği vurguladı. Akit'in bugünkü manşeti:

EMRE USLU DA KAFA ÇIKARDI: ALKIŞLIYORUM

FETÖ’den yeni destek ise ABD’de mukim vatan haini FETÖ’cü firarı Emre Uslu’dan geldi. Uslu; “Özgür Özel’in partisini alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan’ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında, o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerdir. Bunun için destekliyorum”

Emre Uslu’nun açıklamasını paylaşan CHP’li Yazar Tolgahan Erdoğan: “FETÖ’cülerin artık bir partisi var. Firari FETÖ’cü Emre Uslu: ‘Özgür Özelin Partisini alkışlıyorum, destekliyorum’ dedi” diye not düştü.