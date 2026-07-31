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Siyaset Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru
Siyaset

Firari hainler, Özel’in peşine takıldı! FETÖ’den YP’ye alkış ve destek yağmuru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni Akit gazetesi bugünkü sayısında “FETÖ’de Yeni Parti sevinci” manşetini atarken, vatan hainlerinin Özel ve ekibine verdiği destek alenen gün yüzüne çıktı. Firari Cevheri Güven’in ‘CHP artık gündemden çıkarılmalı’ sözlerinin ve FETÖ’cü Tarık Toros’un, “Her şey planlandığı gibi yürüyor. Ana muhalefet olduk” çıkışının ardından firari FETÖ’cü vatan haini Emre Uslu’dan da Yeni Parti’ye tam destek geldi: “Özgür Özel’in Partisini alkışlıyorum, destekliyorum.”

CHP’den ayrılan Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti’nin en büyük destekçisinin FETÖ terör örgütü yandaşları olduğu kısa zamanda yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

GÜVEN VE TOROS İLK İŞARETLERİ VERMİŞLERDİ

İlk çarpıcı açıklamayı yapan Almanya’da firari olarak Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerini sürdüren Cevheri Güven oldu. Güven, Özgür Özel’e hitaben CHP’nin siyasi hayatını tamamladığını ve artık gündemden çıkarılması gerektiğini söyledi. Güven’in ardından YP’ye destek mesajı veren firari FETÖ’cü Tarık Toros da, “Her şey planlandığı gibi yürüyor. Ana muhalefet olduk” diyerek YP ile FETÖ’nün ne kadar içli dışlı olduğunu ortaya koydu.

Gazetemiz Yeni Akit, FETÖ'cülerin Yeni Parti'ye verdiği desteği vurguladığı haberinde, "FETÖ'de Yeni Parti sevinci" ifadesini kullandı ve örgüt üyelerinin Özgür Özel ile saz arkadaşlarına verdiği desteği vurguladı. Akit'in bugünkü manşeti:

EMRE USLU DA KAFA ÇIKARDI: ALKIŞLIYORUM

FETÖ’den yeni destek ise ABD’de mukim vatan haini FETÖ’cü firarı Emre Uslu’dan geldi. Uslu; “Özgür Özel’in partisini alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan’ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında, o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerdir. Bunun için destekliyorum

Emre Uslu’nun açıklamasını paylaşan CHP’li Yazar Tolgahan Erdoğan: “FETÖ’cülerin artık bir partisi var. Firari FETÖ’cü Emre Uslu: ‘Özgür Özelin Partisini alkışlıyorum, destekliyorum’ dedi” diye not düştü.

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