Bu da oldu: Kara kripto aklama! Gözaltılar var

Edinilen bilgilere M.B., bir arkadaşına banka hesabının IBAN bilgilerini verdi. Hesabına para giriş çıkışının fazla olduğunu fark eden M.B. durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, M.B.’nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih’te olduğunu tespit etti. Paranın suç örgütü liderinin yardımcılarından olan Ali G.’nin talimatıyla kuryeye teslim edildiğini belirledi. Kuryenin paraları aklaması için kripto işi yapan Orhan D.’ ye (47) götürdüğü tespit edildi. Orhan D.’nin kripto hesapları üzerinden paraları akladığı öğrenilirken, örgütün elebaşı ve organizatörünün Uğur D. (48) olduğu tespit edildi.

Suç örgütü lideri Uğur D.'nin (48) yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) adlı şüpheliler için Fatih’te ev tuttuğu öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonla Uğur D., Ali G., Muhammet G., Orhan D. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan suç örgütünün yaklaşık günlük 25 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 25 kişinin mağdur olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.