Gelecek göremedi bıraktı!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Erdoğan sayesinde bu ülkede Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapan, ardından partide yaşanan görev değişimi sonrası küserek, Gelecek Partisi’ni kuran Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, siyasete son verdiğini açıkladı. AK Parti’den ayrıldığı dönemde, “Bir selam veririm, Anadolu’yu ayağa kaldırırım” diyerek üst perdeden ifadeler kullanan ve kendini dev aynasında gören Davutoğlu, 2019 yılında kurduğu GP ile CHP’nin omurgasını oluşturduğu Altılı Masa’nın üyeleri arasında yer alsa da siyasette bir varlık gösteremedi. Gittiği her yerde halkın yoğun eleştirilerine maruz kalan ve toplumsal desteği bulamayan Davutoğlu, partisini feshederek, Türk siyasetinden tamamen çekildiğini açıkladı.

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“Yarının Türkiye’si İçin” başlıklı dört sayfalık bir bildiri yayınlayan Davutoğlu, çalışmalarını düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında sürdüreceğini kaydetti. Siyasi fiyaskoyu gazetemize değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “Öncelikle Davutoğlu’nu aldığı bu karar dolayısıyla tebrik ediyorum. Zararın neresinden dönülürse kârdır. İnsanlar zaman zaman yanlış kararlar alabilir, hırslarına kapılabilir, nefislerinin etkisiyle hareket edebilir. Kanaatime göre Sayın Davutoğlu’nun siyasi parti kurma sürecinde aklın, bilimin ve siyasi ihtiyaçlarından çok, kişisel kırgınlıklarının ve nefsinin etkisi belirleyici oldu. Kendisine haksızlık yapıldığına inanıyor ve bunun karşılığını siyasi alanda vermek istiyordu. Bu anlayışla hareket ederek, ‘Yüzde 1 oy alsam bile Erdoğan’a bir seçim kaybettirebilir miyim?’ düşüncesiyle siyaset sahnesine çıktı. Ancak bunun mümkün olmadığını zaman içerisinde gördü. Bu nedenle siyasetten çekilme kararını isabetli buluyorum. Bununla birlikte bilgi birikimi yüksek, akademik yönü güçlü ve kültürlü bir isimdir. Eğer bunu kişisel hırsları ya da makam beklentileri doğrultusunda değil, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kullanırsa ülkeye önemli katkılar sunmaya devam edebilir.”

DEĞDİ Mİ AHMET HOCA?

Eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise şunları dile getirdi: “Kariyeri döneminde yazdığı kitapları okuduk, istifade ettik. Bilgi ve birikimiyle öne çıkan bir bilim adamı olarak görüyorduk. Erdoğan da kendisini Malezya’da öğretim üyesi olarak görev yaparken Türkiye’ye davet etti. Kendisine her şeyini emanet etti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi her zaman partinin birkaç puan önünde olmuştur. Davutoğlu gibi bir profesörün bunu görmemesi düşündürücüdür. CHP ile aynı siyasi zeminde yer almanız; bütün bunlar gerçekten değdi mi? AK Parti’nin çok sayıda milletvekilliğini ve belediyeyi kaybetmesine dolaylı da olsa katkı sağladı. Siyasi sonuçları itibarıyla bunun sorumluluğunu da göz ardı etmemek gerekir. Yüz yüze soracağım: Ahmet Hoca, yaptıklarınıza gerçekten değdi mi? Yazık olmadı mı?”