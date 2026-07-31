‘Ana muhalefet olduk’ itirafı! FETÖ'de Yeni Parti sevinci

ÇINAR DEMİR ANKARA

Hain FETÖ firarilerinin CHP’yi bölen Yeni Parti’ye ilişkin açıklamaları, hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide yuvalanan FETÖ’cülere ilişkin “FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum” sözlerini, hem de Özgür Özel’in “FETÖ projesi” olduğu iddialarını haklı çıkardı. FETÖ’cü terörist Cevheri Güven, Özel’e seslenerek, CHP’nin siyasi hayatını tamamladığını ve artık gündemden çıkarılması gerektiğini söyledi. Firari FETÖ’cü Tarık Toros da, “Her şey planlandığı gibi yürüyor. Ana muhalefet olduk” diyerek baklayı ağzından çıkardı. Bu açıklamalara tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise, “FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek” mesajını verdi. FETÖ’cülerin Yeni Parti’ye aleni destekte bulunmaları, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren Enis Uludemir adlı itirafçının, 2008 yılında Manisa’da siyasete sokulacak isimler listesini kendisinin hazırladığı ve Özel’e ‘eczacı’ kod adını vererek örgüt tarafından desteklendiği itiraflarını akıllara getirdi.

BUKALEMUNLAR RENK DEĞİŞTİRDİ

Emekli Emniyet mensubu, Terör ve Güvenlik Uzmanı Salih Aydemir, konuya ilişkin şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce kendisine CHP’deki FETÖ’cülerden kurtulması gerektiği söylendiğinde ‘Partisinde FETÖ’cülerin olmadığını’ iddia ediyordu. Bugün ise ‘zamanında fark edemediğini’ itiraf ederek bir nevi günah çıkarıyor. Şimdi ise FETÖ CHP’den ayrılan ve adı gibi yeni olan bir partiye sızmıyor, direkt örgüt enstrümanları ile YP kuruldu diyebiliriz. FETÖ için Manisa’nın ayrı bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. Özel Manisalıdır. Herkes memleketini seçemez ama FETÖ sizin seçemediğiniz memleketinizde kendi yapılanmasını seçer. Manisa’nın FETÖ için önemi ünlü sigara markası sahibi Philip Morris’in Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Morris Şinasi Çocuk Kliniği ve Hizmet Binası’na yaptığı düzenli yardımlardır. ABD’den gelen parayı yıllar önce fark eden FETÖ bu derneğe bir şekilde hakim oluyor ve paralar örgütün Manisa yapılanmasında harcanıyor. Morris vakfı bunun farkına varıyor ve parayı kesiyor. Bu durum FETÖ örgütünü rahatsız ediyor. Örgüt yöneticileri paraların yeniden gönderilmesini Bakanlık kanalı ile sağlıyor. FETÖ için Manisa ve Özel’in önemini YP’ye sahip çıkmaları ile anlarsınız. Sonuç olarak FETÖ’nün CHP’deki maskeleri YP’de renk değiştiriyor ama ihanet anlayışı değişmiyor.”

ALGIYLA SİYASET YAPILAMAZ

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları dile getirdi: “Öncelikle bakmamız gereken pencere, kim kimin yanında, kim kimin karşısında olduğudur. Bunu doğru tespit edersek, adı yeni olan bu partinin hiç de yeni olmadığını fark ederiz. Türkiye düşmanı başta FETÖ olmak üzere ne kadar marjinal yapı varsa, hepsinin birden bu ekibi destekliyor olmaları tesadüf değildir. Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönmesi ve FETÖ artıklarını ifşa etmesi ve arınmadan bahsetmesi üzerine CHP’de at koşturamayacaklarını gördüler. Hırsızlıkların, yolsuzlukların ayyuka çıkması, kendi en yakınlarının Özgür Özel’i deşifre etmeleri üzerine bunlar apar topar parti kurup yarın dokunulmazlıklar kalktığında, tıpkı Ekrem İmamoğlu’nun ortada seçim yokken ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ diye ortaya çıkıp hırsızlıklardan, yolsuzluklardan değil, aday adayı olmasından dolayı yargılanıyormuş gibi yaptığı algının benzerini yapmaya çalışıyorlar. Güya ana muhalefet partisinin genel başkanına operasyon yapılıyormuş gibi gerçekleri ters yüz etmek istiyorlar.

FETÖ İLTİSAKLI KİŞİLER YP’DE

“İmamoğlu’nun FETÖ bağlantıları, geçmişte Fenerbahçe Kulübü’ne kumpas kurulduğunda STV’ye çıkıp spor programları yapması, yargıçları desteklemesi, Özgür Özel’in kızının okullarından başarı belgesi alması, itirafçıların Özel’i deşifre etmesi, bütün hesapların canhıraş şekilde İmamoğlu ve Özel’i desteklemesi, bunların yeni değil, eski Türkiye’nin artıkları olduğunu gün yüzüne çıkarmıştır. Dün parti içerisinde birbirini yiyenlerin, bugün bir araya gelmeleri akıllara ‘Bunları kim ve hangi güç ne amaçla bir araya getirdi?’ sorusunu getiriyor. Güya mütedeyyin kesimi etkilemek için kameraların önünde yalan yanlış şekilde abdest alması, camiye gitmesi sırf algıdan ibarettir. Halbuki daha dün ortaya çıkan görüntülerde mezar başında rakı ile poz vermeleri ve bunu meşrulaştırmaya çalışmaları, bunların İslam ile hiçbir alakalarının olmadığını göstermiştir. Bu yapının asla yeni olmadığı, Türkiye’yi içeriden çökertmek için bir araya getirildiği anlaşılmaktadır. CHP tabanının da şunu bilmesi gerekir. Başta İmamoğlu olmak üzere partiyi kuranların birçoğunun ANAP döneminin kırıntıları, FETÖ iltisaklı kişiler olduğu açık ve nettir.”