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Dünya Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor
Dünya

Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

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Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor

Nikaragua'nın, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği soykırıma siyasi, mali ve askeri destek vererek soykırımı kolaylaştıran Almanya aleyhine açtığı dava 7-10 Eylül'de başlıyor. Almanya, ülke için utanç davası olarak adlandırılan duruşmalarda halka açık olarak savunma yapacak.

Uluslararası Adalet Divanından (UAD) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın davaya ilişkin ön itirazlarının ele alınacağı halka açık duruşmalar 7-10 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Almanya 7 Eylül'de ilk tur, 9 Eylül'de ise ikinci tur savunmasını sunacak. Nikaragua da 8 Eylül'de ilk tur, 10 Eylül'de ise ikinci tur sözlü beyanlarını Divana iletecek.

Nikaragua'nın 1 Mart 2024'te Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı UAD'de Almanya aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri ile uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

SOYKIRIMI KOLAYLAŞTIRDI

Açıklamada, Nikaragua'nın Almanya'yı, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan fonları keserek "soykırımın işlenmesini kolaylaştırmakla ve her durumda bunu önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemekle" suçladığı belirtildi.

UAD, Nikaragua'nın, davanın esasına ilişkin karar verilene kadar Almanya'nın "Gazze Şeridi'nde devam eden muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine katılımına" ilişkin geçici tedbir kararı alınması talebini daha önce reddetmişti.

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