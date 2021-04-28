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Ekonomi Ziraat GYO talep toplama tarihi ne zaman? Ziraat GYO halka arz fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Ziraat GYO talep toplama tarihi ne zaman? Ziraat GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Ziraat GYO halka arz ne zaman, Ziraat GYO halka arz nasıl alınır? Ziraat GYO kaç lot verir? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı. SPK’nın onayından sonra Ziraat GYO halka arz tarihleri ile birlikte Ziraat GYO halka arz fiyatı da merak ediliyor. Peki Ziraat GYO talep toplama tarihi ne zaman? Ziraat GYO halka arz fiyatı ne kadar? Ziraat GYO talep toplama ne zaman başlayacak? Ziraat GYO halka arz başvurusu nereden yapılır? İşte Ziraat GYO halka arz detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 08:56:00 - 2021-04-28 09:05:15
Ziraat GYO talep toplama tarihi ne zaman? Ziraat GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu. Ziraat GYO’nun halka arzının onaylanmasından sonra ise birçok kişi hisse fiyatı, borsa kodu gibi detayları araştırmaya başladı. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

Ziraat GYO talep toplama tarihleri ne zaman?

Ziraat GYO talep toplama ne zaman başlayacak? Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ziraat GYO halka arz talep başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,

• Ziraat Yatırım E-şube

• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

Ziraat Bankası Kanallarından

• Ziraat Bankası internet şubesi

• Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Ziraat GYO halka arz başvurusu nereden yapılır?

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.

Ziraat GYO halka arz detayları için tıklayın

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