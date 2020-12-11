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Ekonomi Ziraat Bankası’ndan bir kolaylık daha
Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan bir kolaylık daha

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürününün, çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptıkları iş birliğine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:01:00 -
Ziraat Bankası’ndan bir kolaylık daha

Aydın, Bankkart Başak Tedarik Zinciri finansmanı ürünüyle topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan desteklediklerini ifade etti. Aydın, şöyle konuştu: “Bu ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek. TOBB ve bağlı 365 oda/borsa ile 61 sektör meclisi üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm üyelere, ticari mal alım-satımlarında, Güvenli Ticaret Sistemi ve kolay finansman imkanı getirdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açtıklarını, bu sayede üreticiler veya satıcıların tahsilatla uğraşmadan güven içinde mallarını satacaklarını anlattı.

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