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Gündem İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi
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İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi

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İlham veren başarı: Otizmli Asilhan Kur'an okumayı öğrendi

Amasya’da otizm spektrum bozukluğu bulunan 9 yaşındaki Asilhan Günaydın, özel çocuklar için açılan Yaz Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Amasya Müftülüğü ile Amasya Otizm Derneği iş birliğinde otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların dini eğitimden faydalanabilmesi amacıyla Akşemsettin Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'na katılan Asilhan Günaydın, gösterdiği gayretle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Başarısı dolayısıyla düzenlenen programda pasta kesilerek Asilhan'ın sevinci paylaşıldı.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, tebrik ettiği öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Yavuz, camilerin çocukların neşesiyle güzelleştiğini belirterek çocukların manevi eğitimle buluşmasını destekleyen ailelerini kutladı.

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Yorumlar

Ali Dinar

Hey maşallah evlada. Anne babaya teşekkürler, saglıklı cocugu olan anne babalara örnek olsun bu yavrumuz ki. Memlekete melekler dolsun inşallah.
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