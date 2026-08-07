İklim değişikliği Arktik'i etkiledi! Yaban hayatın yaşam koşulları zorlaştı

Küresel iklim değişikliğinin etkileri Arktik'te her geçen yıl daha belirgin hale gelirken, art arda kırılan sıcaklık ve yağış rekorları deniz buzlarının hızla erimesine neden olarak bölgedeki yaban hayatının yaşam koşullarını giderek zorlaştırıyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Kuzey Kutbu'nda yaşayan hayvanlar ve deniz canlıları başta olmak üzere ekosistemde olumsuz sonuçların görülmesi de ön plana çıkıyor. Bu sebeple, bilimsel çalışmalarımızın artması ve uzun dönemli izleme çalışmalarının sürdürülebilmesi çok önemli" dedi.