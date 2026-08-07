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Ekonomi
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Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

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AA Giriş Tarihi:

Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis'te üreticiler, boz Antep fıstığının hasadına başladı. Çiftçiler, havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde fıstık toplamayı tercih ediyor.

#1
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim yerlerinden biri olan Kilis'te, çiftçiler havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

#2
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Kilis ülke genelinde fıstık üretiminde 6'ncı sırada yer alırken, kentte 89 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon 450 bin fıstık ağacı bulunuyor.

#3
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Çiftçi Mehmet Canbakış, boz fıstık hasadının başladığını söyledi.

#4
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

30 dönüm alanda boz Antep fıstığı üretimi yaptığını belirten Canbakış şunları söyledi:

#5
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

"Sabah erken saatlerde işe başlıyor, öğle saatlerinde bırakıyoruz. 40 derece sıcakta üretime katkı sunmak adına çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 1 ton boz fıstık rekoltesi bekliyoruz. Çiftçi olarak fiyatlardan memnunuz." dedi.

#6
Foto - Sabah ve akşam saatlerinde topluyorlar! Boz Antep fıstığı hasadı başladı

Canbakış, hasadın çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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