Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Ziraat Mobil şifre alma, Ziraat mobil şifremi unuttum. İşte Ziraat mobil şifre oluşturma işlemi. Ziraat Bankası mobil şifresi almak için ilk yapılması gereken Ziraat mobil uygulamasını açmak olmalıdır. Ziraat mobil uygulamasına giriş yapmak için giriş sekmesine basınız. Dijital bankacılık müşterisi olmak için hemen başvur tuşuna basınız. Ziraat Bankası mobil üye girişi için TC kimlik numarası, telefon numarasını girdikten sonra güvenlik kodunu kutucuğa girdikten sonra devam tuşuna basılır. SMS şifre işlemi için istenilen bilgileri girildikten sonra kart bilgileri de dolturulduktan sonra Ziraat mobil müşterisi olunmuş olunur. Ziraat mobil üye bilgileri girilerek Ziraat Bankası internet şubesi girişi yapılır. Ziraat Bankası internet bankacılığı girişi için tıklayınız.

Ziraat Bankası hesap kapatma

Ziraat Bankası hesap kapatma nasıl yapılır? Ziraat Bankası müşterisi, istediği zaman Ziraat Bankası hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası hesap kapatmak için: