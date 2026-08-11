Özel’in 'Evet' dediği yasaya, 'Hayır' dediler! Manisalı vekillere bile sözünü geçiremedi

Terörsüz Türkiye çerçeve yasası dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda 467 gibi rekor bir oyla kabul edilirken, Yeni Parti’den 54 milletvekilinin ret oyu verdiği ortaya çıktı.

Manisa Milletvekili ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yasa teklifine ilişkin Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, kendisinin ve yönetici arkadaşlarının yasa teklifine “Evet” oyu vereceğini belirtirken, milletvekillerinin ise seçim bölgelerindeki seçmenlerinin düşüncelerine göre oy verebileceğini söylemişti. Ancak Özel yasaya “Evet” oyu verirken, kendisiyle aynı ilin milletvekilleri olan isimlerin “Ret” oyu vermesi şaşkınlığa neden oldu. Bu durum, seçim çevresindeki halkın temayüllerine göre oy kullanma bahanesini de boşa çıkarmış oldu. Yasaya “Hayır” oyu veren YP’li vekillerin sayısının ise 54 olduğu anlaşıldı.

"GENEL BAŞKAN EVET VERİYOR, MANİSA MİLLETVEKİLLERİ RET OYU VERİYOR"

Yeni Partililerin kullandığı oyları değerlendiren Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından: Çok enteresan bir tablo var aslında. İki isim çok önemli burada. Bir, Veli Ağbaba ret vermiş. Zaten o da bana enteresan geldi ama Yeni Parti'de biliyorsunuz, Özgür Özel'e çok yakın bir isim. Şimdi edindiğim bilgiye göre Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen de ret oyu vermiş. Onlar da Manisa milletvekili. Genel başkan "evet" veriyor. Manisa milletvekilleri, Yeni Parti'nin Manisa milletvekilleri ret oyu veriyor. Gökçe Gökçen, Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Tahsin Ocaklı ret oyu vermiş. Ayça Taşkent ret oyu vermiş. Gamze Taşcığer katılmamış. Sibel Suiçmez ret oyu vermiş” ifadelerine yer verdi.