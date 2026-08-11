Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek! Devlet babalığını yaptı

Türkiye, küresel emperyalist güçlerin üzerine saldığı ve 50 yılını, binlerce canını kaybetmesine sebep olan terör belasından kurtulmaya yaklaşırken, kimin kandan yana kimin barıştan yana tavır aldığı adım adım netleşiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Başkan Erdoğan’ın dirayetiyle sona gelinen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Çerçeve Kanunu’nun görüşülmesinde dün TBMM Genel Kurulu’nda başlanırken, siyasi partilerin de terör belasına bakışları belli oldu. PKK terörünü tarihin çöplüğüne atarak iç cephenin güçlenmesini sağlayacak süreci “büyük bir mutabakat” olarak gören AK Parti ile MHP yasaya tam destek verirken, örgütün siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti’nin yansı sıra CHP, HÜDA-PAR ve DSP çerçeve kanuna imza attılar. Daha önce “hayır” diyeceklerini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ani fikir değişikliğiyle “çekimser” kalacaklarını belirtirken, eleştirel eğilimdeki Yeni Yol Grubu ile Saadet Partisi ise şartlı destekte bulundular. Yerel seçimler öncesi Kandil’in uzantılarıyla ‘kent uzlaşısı” adı altında ittifak kuran Özgür Özel, “Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyecek” ifadelerini kullanırken, liderliğini yaptığı Yeni Parti milletvekillerinin kendi bölgelerindeki halk eğilimine göre karar verecek olması “emanetçi genel başkan” iddialarını güçlendirdi. PKK’nın uzantılarıyla masa kurmakta sakınca görmeyen ve sıra huzur iklimine gelince buram buram nefret kokan bir dile sarılan İYİ Parti ise terörü bitirmeye yönelik yasayı “ihanet belgesi” olarak niteleyip hayır oyu vereceği açıkladı.

“KAVGADAN BESLENENLERİN EKMEK TEKNELERİ ELLERİNDEN GİDECEK”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “AK Partililer döneminde pek çok yeniliklere imza atıldı. Allah’ın izniyle bu da onlardan biri olacak. Konuşulmayan, çözülmeyen mesele kalmasın diye yola çıkıldı zaten. 50 yıllık döneme damgasını vuran, bu ülkenin de hep acı çektiği bir problemin de inşallah bu şekilde sonuna geleceğiz. Bu topraklarda bir daha terör namına, herhangi bir eylem vs. bunu, propagandasını da işte bundan sonra yapacak yahut da tekrar bir yeniden terör eylemine girecek kişileri inşallah görmeyeceğiz. Bunun için atılan büyük bir adım ve tam uyum içerisinde ama işte görüyorsunuz, yani farklı tezviratlarla baktığınız zaman Türkiye’de küçük bir oy oranına sahip ama işte sesi çok fazla çıkan kitleler bunu sabote etmeye çalışıyor ama mecliste de genel kurulda da buna gelinmiyor. Hani diğer partiler olsun hani AK Parti ve Cumhur İttifakı sapasağlam bir şekilde bu kanunun arkasında. İnşallah sonuçlara itibar edildi, vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Yani şu savaşların konuşulduğu, önümüzdeki senelerde farklı ortamların olduğu gözlemlenirken hani bu açık ve net bir şekilde etrafımızda olan bir tane görülürken biz içeride milli birlik ve bütünlüğü sağlamak için bu çaba çok kıymetli. Yani bunu hiç kimse sözlü veya işte fiilleriyle bunu değersizleştiremeyecek. Biz bunun sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bunu da kamuoyuna duyurmak sizlerin görevi. Güçlü bir şekilde anlatmak yani hiçbir şekilde kafada istifam kalmayacak bir şekilde her şey açıklanıyor ama işte bunu bir şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Hep oldu zaten. Çünkü bundan besleniyorlar. Yani bu içerideki işte karşıtlıktan, kavgadan beslenen kesimler yani siyasetini, ideolojisini ona göre kurgulayan kişilerin bir yerde ekmek tekneleri ellerinden gidecek. İnşallah bunu da hep birlikte göreceğiz. Bundan sonra hani Türkiye yararına ne olan varsa siyasetini o ortaya koyan kişilerin inşallah siyasetini” diye konuştu.

“BURADA DEVLET BABALIĞINI YAPMIŞTIR”

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de “Burada devlet babalığını yapmış ve 40 küsur yıldır devam eden, yaklaşık 10 bine yakın güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 30 bin vatandaşımızın canından olmasına ve yaklaşık 2.3 trilyon dolar Türkiye›nin kaybına neden olan terörün bitirilmesi ve aynı zamanda milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi adına gerekeni yapmıştır. Bilindiği gibi terörsüz Türkiye süreci için ilk önce bir komisyon kuruldu. Arkasından da bir yıllık çalışma sonucunda özellikle terörün bitirilmesi adına bir kanun teklifi verildi. Tabii bu kanun teklifi çok önemli. 367 milletvekili bu kanun teklifine imza koydular. Tabii burada imza koyan partilere baktığımız zaman; AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi var ve DEM Parti var. Yeniden Refah Partisi buraya, ‘Kanuna destek veriyoruz’ diyor tabii, grubu da serbest bıraktığını ifade ediyor ama kanuna imza koymadılar. Diğer taraftan Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti bu kanuna tabii ki imza da vermedi. Özellikle İYİ Parti karşı çıkıyor. Diğer taraftan Yeni Yol’un niye karşı çıktığını da tam anlamış değiliz. Onlar da diyorlar ki: ‘FETÖ terör örgütü niye bunun içine girmiyor?’ diyorlar. Tabii bu, tarihi açıdan önemli bir süreci yaşıyoruz ve tabii daha önceki dönemlerde birkaç deneme oldu. O zamanlar başarıya ulaşamadı ama yine de önemli kazanımlar elde ettik ve inşallah bu sefer bu başarıya ulaşacaktır diye ben ümit ediyorum. Çok önemli kanun teklifi ve bu kanun teklifinde, bu kanun teklifine imza veren partilerin grupları; gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, DEM Parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi de gerçekten de milli birliğin ve kardeşliğin pekiştirilmesi ve daha güçlü bir Türkiye için önemli konuşmalar yaptılar ve tarihi açıdan önemli bir gündü. Ve biz inşallah şunu göreceğiz; burada tabii ki İYİ Parti’nin özellikle bu kanun teklifiyle güvenlik güçlerimizi şehit edenleri ve askerimizi yaralayanları bizim affedeceğimiz gibi halkta yanlış bir fikre neden olmakta. Bu kanun teklifi bunları kapsamamaktadır. Özellikle teröre bulaşmış, askerimize silah çekmiş, askerimizi şehit etmiş, yaralamış kişiler bu kanun teklifinden yararlanamadığı gibi diğer taraftan işte terör örgütü başı Abdullah Öcalan’ın veya terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin bu kanun teklifiyle sanki af getiriliyormuş gibi bir algı uyandırılmaya çalışılıyor. Bu da tamamen yanlış ve dolayısıyla da bunlar da kapsam dışı. Burada teröre bulaşmamış ve dolayısıyla da sadece terör örgütüne üye, yardım gibi faaliyetlerde bulaşmış ama herhangi bir suç işlememiş olanları kapsayan bir kanun teklifi bu. Ve neticede tabii bu kanun teklifinin çıktıktan sonra uygulanması için de belli şartları var. İşte silahların bırakmanın gerçekleşmiş olması ve bu bırakılacak olan silahların, bırakılan silahların bir komisyon tarafından tespit edilmesi gibi birtakım denetleme yolları var. Diğer taraftan tabii bu kanun kalıcı bir kanun değil, geçici bir kanun teklifi ve süreli bir kanun teklifi ve işte 6 aylık bir süre zarfında başvuranlar bundan faydalanabilecekler” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİĞE “HAYIR” DEYİP TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR!

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü oturuma AK Parti Grup yönetimi ve milletvekilleriyle tam kadro katılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da görüşmelerde hazır bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu selamlaştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. Kanun teklifine hayır oyu vereceklerini günler öncesinden duyuran İYİ Parti milletvekilleri oturuma Türk bayraklı atkı takarak katılırken, sıralarına da Türk bayrağı koydu.