Erzurumspor FK’da iki transferle tarihi detay!

Erzurumspor FK’da 2026-2027 sezonu öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Mavi-beyazlı ekip, Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada ve İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele hamleleriyle kadrosunu güçlendirirken kulüp tarihine geçen iki önemli detaya da imza attı.

Nariman Akhundzada bir yıllığına kadroya katıldı

Erzurumspor FK, Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada’yı bir yıllığına renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Karabağ ve MLS ekiplerinden Columbus Crew formaları giydi.

Akhundzada, özellikle Karabağ dönemindeki performansıyla öne çıktı. Azerbaycanlı golcü, Karabağ formasıyla çıktığı 126 resmi maçta 35 gol ve 4 asist kaydetti.

Erzurumspor’un ikinci Azerbaycanlı futbolcusu oldu

Nariman Akhundzada, Erzurumspor FK tarihinde forma giyen ikinci Azerbaycanlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Mavi-beyazlı ekipte daha önce Ufuk Budak forma giymişti. Azerbaycanlı savunma oyuncusu, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Erzurumspor FK kadrosunda yer aldı ve lig ile kupa maçlarında toplam 44 karşılaşmaya çıktı.

Ebosele ile bir ilk yaşanacak

Erzurumspor FK’da Festy Oseiwe Ebosele transferiyle kulüp tarihinde yeni bir sayfa daha açılacak. İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan futbolcu, mavi-beyazlı formayı giyen ilk İrlandalı oyuncu olacak.

Daha önce 45 farklı ülkeden futbolcunun Erzurumspor FK formasını giydiği kulüpte, Ebosele’nin kadroya dahil olmasıyla bu sayı 46’ya yükselecek.

Geçen sezon Başakşehir’de oynadı

24 yaşındaki sağ bek, kariyerinde D. County, Udinese, Watford ve Başakşehir formaları giydi. İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı’nda da görev yapan Ebosele, geçtiğimiz sezon Başakşehir’de lig ve kupa organizasyonlarında 20 maçta kadroda yer aldı.

Ebosele, bu karşılaşmaların 11’inde ilk 11’de sahaya çıktı ve sezonu 1 golle tamamladı.