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Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

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Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

Mersin'in Tut ilçesinde incir hasadı başlarken, dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu.

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Foto - Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

İlçede geçen yıl coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulan incirde hasat başladı. Yaklaşık 10 bin dekar alanda üretilen incirde bu yıl 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

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Foto - Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

DALINDA KİLOSU 150-200 TL Üreticiler tarafından bahçelerden toplandıktan sonra kasalara konulup, kamyonlara yüklenen incirler Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Aroması, iriliği ve dayanıklılığıyla tercih edilen ürünler, dalında kilosu 150-200 liradan alıcı buldu.

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Foto - Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

GÜN DOĞMADAN TOPLANMAYA BAŞLIYOR Dere Mahallesi'ndeki üreticilerden Seher Sarıbaz, bazı bölgelerde hava durumu nedeniyle ürünlerin olgunlaşma aşamasında dökülmesinden dolayı verim kaybı yaşandığını ancak yine de verimden memnun olduklarını kaydetti. Sarıbaz, Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan incirleri toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak incirin sütü ve tozu fena bir şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun" dedi.

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Foto - Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

KURUTULUNCA KİLOSU 800 TL'YE ÇIKIYOR Üreticilerden Tuba Çabuk ise yaş incirleri kurutarak katma değeri yüksek ürün elde ettiğini kaydetti. 15 yıldır kuru incir sattığını anlatan Çabuk, "İlk başladığım yıllarda 100-200 kiloyla başlamıştım, şimdilerde ise 1,5 ton kuru incir üretiyorum. Hedefim 2 tona çıkarmak. 5 kilo yaş incirden 1 kilo kuru incir elde ediliyor. Fiyatlar da kilosu ortalama 800 liradan başlıyor" diye konuştu.

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Foto - Aromasıyla tadı damakta kalıyor: Kilosu 150 TL'den satılıyor!

İncir tüccarı Özge Yerlikaya da sabahın erken saatlerinden itibaren geldikleri iş yerinde köylülerin getirdiği incirleri paketleyip yurt genelindeki kentlere gönderdiklerini anlattı.

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Yorumlar

mmt

mersin in MUT ilçesi olacak...
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